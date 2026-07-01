Perú ocupa el puesto 60 en el Ranking Mundial de Competitividad 2026

El Perú se ubicó en el puesto 60 de 70 economías evaluadas en el Ranking Mundial de Competitividad 2026, elaborado por el Institute for Management Development (IMD) de Suiza y difundido en el país por Centrum PUCP. El resultado refleja los desafíos que enfrenta el país para fortalecer su capacidad de atraer inversiones, generar empleo y mejorar su desempeño económico.

Según el informe, el Perú mejoró tres posiciones respecto de hace dos años; sin embargo, aún se mantiene por debajo de los niveles alcanzados hace aproximadamente 15 años. En América Latina, el país supera únicamente a México, Brasil y Venezuela, mientras que Chile continúa liderando la clasificación regional.

El estudio señala que, pese a las señales de recuperación económica, persisten problemas estructurales que afectan la competitividad, entre ellos la inseguridad ciudadana, la corrupción, la informalidad, las deficiencias en infraestructura y la eficiencia de la gestión pública. Asimismo, advierte sobre las brechas existentes en servicios básicos, conectividad e infraestructura vial.

PRINCIPALES RETOS

El jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, sostuvo que uno de los principales retos para el próximo gobierno será impulsar inversiones en infraestructura básica, transporte, digitalización y gestión del riesgo de desastres, especialmente ante un posible Fenómeno de El Niño.