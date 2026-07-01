Sector turismo de Cusco expresa preocupación por posible impacto del fenómeno 'El Niño'

Representantes del sector turístico de Cusco manifestaron su preocupación ante los posibles efectos de un fenómeno 'El Niño' de fuerte intensidad, al considerar que las alteraciones climáticas podrían afectar la llegada de visitantes y retrasar la recuperación de la actividad turística en la región.

La exrepresentante de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco (AATC), Elena Gonzáles, señaló que eventos como inundaciones o sequías pueden influir en la percepción de los turistas sobre el destino. Asimismo, indicó que el sector requiere fortalecer los protocolos de información para responder adecuadamente ante escenarios asociados al fenómeno 'El Niño'.

Por su parte, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Rosendo Baca, advirtió que el retraso de las lluvias podría generar distorsiones en el abastecimiento de productos y en el costo de algunos servicios turísticos. Además, los empresarios del sector señalaron que un eventual incremento en el precio de los productos agrícolas también podría elevar los costos de la gastronomía, uno de los principales atractivos de la región.

CIFRAS

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Machu Picchu recibió 1.542.350 visitantes entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 2,3 % respecto al año anterior. No obstante, el flujo de turistas aún se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2019. Ante este escenario, los operadores turísticos solicitaron a las autoridades reforzar las estrategias de promoción e información para preservar la imagen del destino y sostener la recuperación del sector.