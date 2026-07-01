Arequipa: delincuentes asaltan a dos policías y se llevan fusil AKM

Un audaz asalto contra dos efectivos de la Policía Nacional se registró en la urbanización Santa Mónica, en Arequipa. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, dos delincuentes descendieron de un automóvil rojo y se dirigieron hasta un patrullero donde los agentes realizaban labores de vigilancia, reduciéndolos con armas de fuego para despojarlos de su equipamiento.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los delincuentes golpearon a los policías y les arrebataron dos teléfonos celulares, dos pistolas de reglamento, dos cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno y un fusil AKM. Tras cometer el robo, los sujetos escaparon en el mismo vehículo sin que se registrara una persecución inmediata.

Los efectivos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica y, posteriormente, quedaron bajo investigación en su propia dependencia policial. Aunque fueron víctimas del asalto, Inspectoría evaluará si actuaron conforme a los protocolos establecidos para el servicio policial. Especialistas en seguridad señalaron que los agentes deben permanecer en estado de alerta permanente, especialmente cuando portan armamento de alto poder.

INVESTIGAN SUCESO

La preocupación se incrementa debido a que las armas robadas podrían ser utilizadas por organizaciones criminales. El exdirector de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, Carlos Tusi, advirtió que la pérdida de un fusil AKM representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana y señaló que, de comprobarse una actuación negligente, los policías involucrados podrían afrontar severas sanciones administrativas, incluso el pase al retiro.