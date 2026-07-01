Fenómeno El Niño y El Niño Costero: especialista explica sus diferencias

El fenómeno de El Niño Costero continúa generando efectos en distintos sectores productivos del país. A este escenario se suma el desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico Central, ambos relacionados con el calentamiento del mar, aunque con características y zonas de influencia diferentes.

Según explicó el teniente segundo Gibson Márquez, subjefe del Centro Nacional de Alerta de Tsunami, el fenómeno El Niño se desarrolla en el Pacífico Ecuatorial Central y genera un incremento de temperaturas y lluvias a nivel mundial. En cambio, el Niño Costero se presenta frente a las costas del norte de Perú y Ecuador, pudiendo extender sus efectos hasta Chile, con lluvias principalmente en el norte del país y temperaturas superiores a las habituales.

Oleajes y altas temperaturas afectan al litoral

El especialista indicó que el calentamiento del mar provoca la pérdida de nutrientes, lo que ocasiona que diversas especies marinas migren hacia zonas más frías. Además, informó que localidades como Zorritos, Salaverry, Paita y Pimentel registran temperaturas del mar entre cuatro y cinco grados por encima de lo normal.

Asimismo, precisó que el litoral peruano se encuentra bajo un aviso especial por oleajes provenientes del suroeste. Actualmente, hay 34 puertos cerrados a nivel nacional debido al oleaje anómalo, una situación que, según aclaró, no es producto del fenómeno El Niño, sino de las condiciones marítimas registradas en los últimos días.