Hallan decenas de especies marinas muertas en playas de Chiclayo y Pisco

Especialistas advierten que estos hallazgos podrían ser una de las primeras señales visibles de los efectos del cambio climático en el litoral peruano.

En distintos puntos del litoral peruano han aparecido más de 50 animales marinos muertos que han encendido las alertas entre pescadores, biólogos y ambientalistas, quienes advierten posibles impactos del calentamiento del mar sobre el ecosistema.

En el litoral de Puerto Eten, en Chiclayo, fueron encontrados sin vida pelícanos, tortugas y otras aves marinas. Pescadores de la zona señalan que esta mortandad estaría vinculada a la escasez de anchoveta, principal fuente de alimento para estas especies.

El panorama no es distinto en las playas de Pisco, donde también se reportó la presencia de aves muertas a lo largo de la franja costera, reforzando la preocupación por las alteraciones en la cadena alimenticia marina.

SEÑALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Mientras tanto, biólogos y ambientalistas sostienen que estos hallazgos podrían ser una de las primeras evidencias visibles del impacto que viene generando el aumento de la temperatura del mar.

Por otro lado, la falta de anchoveta, atribuida al desplazamiento de cardúmenes hacia aguas más frías, estaría dejando sin alimento a varias especies que dependen de ella para sobrevivir. Mientras continúan los monitoreos en distintas zonas del litoral, especialistas advierten que este escenario podría agravarse si persisten las alteraciones climáticas.