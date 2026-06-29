¿Es recomendable usar tarjetas de crédito para comprar alimentos?

El incremento del costo de vida continúa afectando la economía de los hogares peruanos. Para muchas familias, el sueldo ya no resulta suficiente para cubrir gastos como alimentación, transporte y servicios básicos, por lo que algunas han optado por recurrir al uso de tarjetas de crédito para afrontar sus compras diarias.
Durante un recorrido por mercados y supermercados, varios ciudadanos señalaron que el presupuesto destinado a la compra de alimentos ha aumentado considerablemente en comparación con años anteriores. Algunos indicaron que actualmente destinan entre el 40 % y el 50 % de sus ingresos mensuales a la alimentación, mientras que otros afirmaron que el gasto semanal de una familia puede alcanzar entre 400 y 500 soles.
ESPECIALISTA OPINA
El economista Jorge González Izquierdo explicó que la inflación ha reducido el poder adquisitivo de los hogares debido a que el incremento de los ingresos no ha seguido el mismo ritmo que el alza de los precios. Según indicó, esta situación obliga a muchas personas a endeudarse para cubrir necesidades básicas.
Respecto al uso de tarjetas de crédito, el especialista recomendó evitar emplearlas para la compra de alimentos debido al riesgo de sobreendeudamiento. No obstante, señaló que, si no existe otra alternativa para abastecer el hogar, lo más conveniente es cancelar la deuda en el menor número posible de cuotas para reducir el pago de intereses.
Además de la alimentación, el transporte representa otro de los principales gastos para las familias. Usuarios consultados manifestaron que el aumento de los pasajes ha incrementado su presupuesto diario de movilización. Transportistas, por su parte, indicaron que las tarifas responden a los costos operativos establecidos por las empresas.