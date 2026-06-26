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26/06/2026

Embajada de Venezuela recibe ayuda para damnificados tras fuertes terremotos

Los exteriores de la sede diplomática en Lima fueron habilitados como centro de acopio para recibir donativos que serán enviados a los afectados por los terremotos en Venezuela.



Los exteriores de la Embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Arequipa, se han convertido en un centro de acopio donde ciudadanos venezolanos y peruanos entregan ayuda humanitaria para los damnificados por los recientes terremotos.

Los organizadores informaron que se reciben principalmente agua, medicamentos, alimentos no perecibles y artículos de primeros auxilios. La colecta se realizará durante tres días para reunir la mayor cantidad de donativos.

Asimismo, señalaron que toda la ayuda será trasladada mediante un canal humanitario gestionado por la Cancillería del Perú, con apoyo de la Municipalidad de Surco, para llegar a las zonas afectadas.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Durante la jornada, integrantes de la comunidad venezolana hicieron un llamado a la solidaridad de la población y recordaron que la emergencia continúa dejando cientos de fallecidos, miles de heridos y personas desaparecidas que aún necesitan asistencia.


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