¿Han funcionado los estados de emergencia contra la delincuencia? Esto opinan los especialistas

Los constantes robos, asesinatos y casos de extorsión registrados en Lima y otras regiones del país han reabierto el debate sobre la efectividad de los estados de emergencia como herramienta para combatir la inseguridad ciudadana.

La discusión surge luego de nuevos hechos delictivos ocurridos en la capital, entre ellos asaltos a plena luz del día y ataques contra ciudadanos y transportistas. Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por el incremento de la criminalidad, incluso en zonas consideradas de alta vigilancia.

CIFRAS

Entre 2024 y 2026, Lima y Callao permanecieron bajo sucesivas declaratorias de estado de emergencia debido al avance de las organizaciones criminales. Según cifras oficiales, entre los años 2000 y 2024 se registraron 610 estados de emergencia y más de 1.500 decretos relacionados con declaratorias y ampliaciones de esta medida en todo el país.

Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos años, las denuncias por extorsión continúan en aumento. Lima Metropolitana, La Libertad y Piura concentran el 66,2 % de estos casos, reflejando que la inseguridad sigue siendo uno de los principales desafíos para las autoridades y para el próximo gobierno.