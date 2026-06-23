Todo listo para el Inti Raymi: entradas agotadas y alta demanda turística

La ciudad del Cusco se encuentra en la etapa final de los preparativos para la celebración del Inti Raymi. Este martes se inició con la instalación de tribunas y butacas en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán, uno de los escenarios de la tradicional escenificación.

A pocas horas del evento, las más de 4 mil entradas disponibles para presenciar la ceremonia fueron agotadas, reflejando el gran interés de visitantes nacionales y extranjeros por participar en esta celebración ancestral.

ECONOMÍA

El Inti Raymi también genera un importante movimiento económico para la región. Hoteles, restaurantes, empresas de transporte y agencias de turismo registran una alta demanda durante estas fechas, consideradas parte de la temporada alta del turismo en Cusco.

Según informó Rosendo Baca, gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, se espera la llegada de aproximadamente 300 mil visitantes. Asimismo, señaló que el gasto promedio diario de un turista nacional alcanza los 500 dólares, mientras que el de un visitante extranjero bordea los 1,500 dólares.

En cuanto a la capacidad hotelera, el funcionario indicó que cerca del 90 % de los hospedajes ya se encuentran ocupados. Los meses de junio, julio y agosto representan uno de los periodos de mayor afluencia turística para la región, impulsados por festividades como el Inti Raymi y otras actividades culturales.