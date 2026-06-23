Tumbes: vecinos temen desborde de río por fenómeno 'El Niño'

La preocupación crece en la región Tumbes ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño genere intensas lluvias y provoque el desborde del río Tumbes en los próximos meses. Especialistas advierten que esta zona sería una de las más vulnerables frente a los efectos de este evento climático.

Vecinos de distintos sectores señalaron que actualmente el río no cuenta con defensas ribereñas suficientes en varios tramos de sus márgenes, ni con una infraestructura que permita regular el caudal de las aguas en caso de precipitaciones extremas.

AFECTACIÓN EN CULTIVOS

Los pobladores temen que un eventual incremento del caudal afecte extensas áreas de cultivo y numerosas viviendas ubicadas cerca de la ribera. Además, cuestionaron la falta de trabajos preventivos para reducir los riesgos antes del inicio de la temporada de lluvias.

“Lo que necesitamos es atender los puntos críticos. Estamos finalizando junio y los efectos de El Niño Global supuestamente llegarán entre noviembre y diciembre. Las autoridades tienen que hacer su trabajo ahora”, manifestó uno de los vecinos de la zona.