Chats comprometerían a capitán del Ejército en caso de extorsión

Un capitán del Ejército Peruano fue detenido en flagrancia por su presunta participación en un caso de extorsión contra un empresario en la provincia de Pataz, región La Libertad. Se trata de Gary Chiroque Barreno, quien se desempeñaba como jefe del área de Inteligencia del Comando Unificado Pataz.

Según las investigaciones, el oficial fue intervenido a pocos metros del dinero que previamente había sido fotocopiado por los agentes para identificar a los presuntos extorsionadores. Durante la intervención, Chiroque reiteró en varias ocasiones su condición de integrante del servicio de inteligencia del Ejército.

INVESTIGACIONES

Las pesquisas también incluyen mensajes entregados por la víctima, en los que se evidenciarían coordinaciones relacionadas con presuntos cobros extorsivos. De acuerdo con las autoridades, el investigado no habría actuado solo y se analiza la posible participación de otras personas en los hechos.

Tras su captura, el oficial fue trasladado en helicóptero desde Pataz hasta Trujillo, donde permanece bajo investigación en la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional. El material incautado y las conversaciones obtenidas forman parte de las diligencias en curso.

En medio de este caso, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, visitó la provincia de Pataz para supervisar las operaciones del Comando Unificado Pataz. Por su parte, el Ejército Peruano emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley y señaló que las acciones individuales de cualquier integrante de la institución no representan a la organización.