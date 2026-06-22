Cusco afina últimos detalles para la celebración del Inti Raymi

La ciudad de Cusco se prepara para la celebración del Inti Raymi, una de las festividades más representativas del calendario cultural peruano, que se llevará a cabo este 24 de junio. La escenificación se desarrollará en tres escenarios principales: el Qorikancha, la Plaza Mayor y la fortaleza de Sacsayhuamán.

César Ramírez, representante de la Comisión de Festejos de Cusco, informó que se vienen realizando los últimos trabajos de acondicionamiento para garantizar el desarrollo del evento. Entre las acciones ejecutadas figuran la inspección de las butacas instaladas para el público y la verificación de las condiciones de seguridad en los distintos espacios destinados a la celebración.

Asimismo, señaló que ya se concluyó la instalación del sistema de energía eléctrica necesario para la puesta en escena. También indicó que este martes se realizará el último ensayo general antes de la presentación oficial, en la que participarán más de 400 actores.

CIFRAS

Las autoridades estiman que entre 10 mil y 20 mil visitantes llegarán a Cusco para presenciar el Inti Raymi, considerado uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del año en la región.