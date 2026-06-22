Falsas llamadas desde números oficiales de bancos ponen en riesgo los ahorros de los usuarios

Un empresario dedicado al rubro de agencias de viajes estuvo a punto de ser víctima de una sofisticada modalidad de estafa que utiliza llamadas desde números que aparentan pertenecer a entidades financieras para ganar la confianza de los usuarios.

Los delincuentes emplean una técnica conocida como "spoofing", que permite suplantar el identificador telefónico del banco y ofrecer supuestos productos financieros. Luego envían archivos con extensión APK, que pueden dar acceso a aplicaciones bancarias y datos personales.

INCONSISTENCIAS EN LA OFERTA

La víctima sospechó al notar inconsistencias en la oferta y evitó abrir el archivo malicioso enviado por WhatsApp. De haberlo hecho, los ciberdelincuentes habrían podido tomar el control de sus cuentas y aplicaciones.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que ningún banco solicita instalar aplicaciones mediante enlaces enviados por mensajes o llamadas. Asimismo, recomendaron desconfiar de ofertas inusuales y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación con la entidad financiera.