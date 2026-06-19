Detienen a capitán del Ejército acusado de extorsionar a empresario en Pataz

Un capitán del Ejército Peruano fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de extorsionar al propietario de un restobar en la provincia de Pataz, región La Libertad. Se trata de Gary Chiroque Barreno, quien se desempeñaba como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), organismo encargado de combatir el crimen organizado en la zona.

Según la denuncia, el oficial exigía al empresario pagos mensuales de hasta S/5.000 a cambio de brindarle protección y evitar intervenciones en su establecimiento. Las amenazas eran enviadas mediante mensajes de WhatsApp, donde aseguraba contar con personal de inteligencia y diversos recursos para perjudicar a quienes se negaran a colaborar económicamente.

Tras coordinar con la Policía, la víctima acordó una entrega de dinero que permitió montar un operativo. El capitán acudió al punto de encuentro y recibió S/4.000 en efectivo. Sin embargo, al notar la presencia policial intentó deshacerse de los sobres con el dinero y escapar, aunque finalmente fue reducido y detenido por los agentes.

EN MANOS DE LAS AUTORIDADES

Durante la intervención, Chiroque sostuvo que realizaba acciones de inteligencia como parte de sus funciones. No obstante, fue reconocido por el denunciante y puesto a disposición de las autoridades competentes. El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que determinará si el oficial actuó de manera individual o integraba una organización criminal.