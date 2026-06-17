Huánuco: hablan sobrevivientes de accidente que dejó 11 muertos

El viaje que debía culminar con el retorno seguro de decenas de pasajeros terminó en una tragedia en la carretera Federico Basadre. Un fatal accidente de tránsito dejó once personas fallecidas y dieciséis heridas, generando escenas de dolor y desesperación entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Los pasajeros que lograron salir con vida recordaron los instantes previos al siniestro. Algunos señalaron que advirtieron al conductor sobre una aparente emergencia, pero no obtuvieron respuesta. Tras el impacto, varios ocupantes quedaron atrapados dentro de la unidad, mientras otros fueron expulsados y quedaron tendidos a un costado de la vía.

Equipos de la Policía Nacional, bomberos y personal del SAMU llegaron al lugar para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos. Las autoridades informaron que ambos conductores fallecieron en el accidente y que las labores de rescate e identificación de las víctimas continuaron durante varias horas.

FALLA EN LOS FRENOS

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, una posible falla en los frenos habría provocado la tragedia, aunque esta hipótesis aún será investigada. Los heridos fueron trasladados al hospital de Tingo María, donde reciben atención médica por diversas lesiones, algunas de ellas de gravedad.