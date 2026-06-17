Avalancha en nevado de Huaraz deja dos turistas muertos y un herido

Una avalancha registrada en el nevado Tocllaraju, ubicado en la provincia de Huaraz, región Áncash, dejó como saldo dos montañistas extranjeros fallecidos y un sobreviviente que permanece atrapado en la zona. El hecho fue reportado por la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), que solicitó apoyo urgente para las labores de rescate.

De acuerdo con la información preliminar, tres montañistas realizaban actividades de alta montaña cuando fueron sorprendidos por el deslizamiento de nieve. El accidente ocurrió en este nevado de la Cordillera Blanca, situado a más de 6,000 metros sobre el nivel del mar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como un ciudadano mexicano y otro canadiense. En tanto, el único sobreviviente es un montañista peruano identificado como Floriano, quien continúa esperando ser evacuado debido a las difíciles condiciones del terreno y el complicado acceso a la zona.

COORDINAN RESCATE

Ante la emergencia, especialistas, guías de montaña y rescatistas vienen coordinando una nueva operación de búsqueda y rescate. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación mientras se gestionan recursos para acelerar la evacuación y culminar las labores en uno de los sectores más exigentes de la Cordillera Blanca.