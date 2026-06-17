Huánuco: despiste de bus interprovincial deja 11 muertos y más de 15 heridos

La noche del martes se registró un grave accidente de tránsito en la Carretera Central, en el sector de San Isidro, distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Un bus de transporte interprovincial de la empresa Real Chankas sufrió un despiste cuando se dirigía desde Pucallpa hacia Lima, dejando un saldo preliminar de 11 personas fallecidas y más de 15 heridas.

Tras el siniestro, pobladores de la zona y agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente para auxiliar a los pasajeros afectados. Los heridos, entre ellos un bebé de apenas un año de edad, fueron evacuados al Hospital de Tingo María para recibir atención médica especializada.

Debido al elevado número de víctimas, el Hospital de Tingo María activó una alerta institucional con el fin de reforzar la atención en el área de emergencia. El personal médico trabajó durante toda la madrugada para estabilizar a los pacientes, algunos de los cuales presentan lesiones graves producto del fuerte impacto.

INICIAN INVESTIGACIONES

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. La fiscal provincial Elia Garay Bacilio informó que aún se trabajaba en la recuperación de víctimas atrapadas, mientras que la identificación de los fallecidos seguía en proceso.