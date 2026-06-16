Huancayo: conductor ebrio impacta contra 10 vehículos para fugar de policías

Una persecución policial por varias calles de Huancayo culminó con la captura de un conductor que, presuntamente en estado de ebriedad, intentó evadir una intervención y terminó chocando contra más de diez vehículos.

Las cámaras de videovigilancia registraron los momentos en que Pedro Ortega Poma, de 22 años, conducía una camioneta a gran velocidad mientras era perseguido por efectivos policiales. Durante su huida, realizó maniobras peligrosas y en varias ocasiones invadió las veredas, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Según informó César Ramos, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el conductor habría arrojado un resultado de 2.0 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de la intervención. Asimismo, indicó que el sujeto mostró una actitud agresiva durante la persecución y continuó escapando pese a los daños sufridos por su vehículo.

De acuerdo con las autoridades, la persecución se extendió por aproximadamente cinco cuadras y dejó un saldo de 11 vehículos afectados por las colisiones. Finalmente, el conductor fue interceptado en la intersección del jirón Moquegua con Paseo La Breña.

DELITOS

Tras su captura, Pedro Ortega fue trasladado a una dependencia policial, donde es investigado por los presuntos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por peligro común. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.