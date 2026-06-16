Pucallpa: periodista denuncia presunto abuso de autoridad policial

Un presunto caso de abuso de autoridad ha generado preocupación en Pucallpa y reabierto el debate sobre el respeto a la libertad de prensa. El hecho involucra al reportero Ceymor Rengifo, quien realizaba la cobertura periodística del traslado de dos detenidos vinculados a presuntos casos de corrupción en el distrito de Neshuya, cuando fue intervenido por un efectivo policial en los exteriores de la sede de la Divincri.

Según se observa en los registros difundidos, el agente cuestionó al periodista por grabar en el lugar y le solicitó su documento de identidad, pese a que este se identificó como integrante de la prensa. Posteriormente, el comunicador denunció que fue obligado a ingresar a las instalaciones policiales, lo que le impidió continuar con la cobertura informativa.

Rengifo sostuvo que la intervención se realizó de manera arbitraria y calificó la actitud del efectivo como prepotente. De acuerdo con su versión, mientras permanecía dentro de la dependencia policial, los detenidos fueron trasladados sin que los medios de comunicación pudieran registrar las imágenes correspondientes.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Especialistas consultados sobre el caso señalaron que, de confirmarse los hechos, podría configurarse un acto de abuso de autoridad. Asimismo, indicaron que la actuación policial habría tenido como propósito impedir el registro periodístico de una persona investigada. El incidente ha puesto nuevamente en discusión los límites de la actuación policial frente al ejercicio de la labor periodística.