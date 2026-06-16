Así operan las aeronaves de la FAP que salvan vidas en zonas alejadas del país

Las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) cumplen un papel fundamental en la atención de emergencias, el traslado de pacientes y las operaciones humanitarias en distintas zonas del país, especialmente en regiones de difícil acceso.

Entre las unidades destacadas se encuentra el avión táctico C-27J Spartan, una aeronave multipropósito capaz de transportar personal militar, autoridades, pacientes y carga especializada. Además, puede configurarse para evacuaciones aeromédicas, traslado de paracaidistas y misiones de búsqueda y rescate. Según la FAP, estas aeronaves han acumulado más de 15 mil horas de vuelo desde su incorporación en 2015 y actualmente operan de manera permanente desde el Grupo Aéreo N.° 8.

ALTA TECNOLOGÍA

La institución también cuenta con tecnología que permite realizar operaciones nocturnas en zonas sin infraestructura aeroportuaria. El uso de visores nocturnos facilita los aterrizajes y despegues durante la madrugada, una capacidad clave para efectuar rescates y evacuaciones médicas urgentes en comunidades alejadas.

Otra de las misiones prioritarias es la evacuación aeromédica. Las aeronaves acondicionadas como ambulancias aéreas permiten trasladar pacientes en estado crítico, especialmente niños y recién nacidos, quienes representan una alta proporción de las emergencias atendidas. Para el personal especializado, cada minuto resulta determinante para preservar la vida de los pacientes.

Las capacidades de la FAP también han sido empleadas en operaciones humanitarias internacionales. Recientemente, aeronaves de la institución participaron en el traslado de ciudadanos peruanos y bolivianos durante una misión de asistencia en la región.

Desde la Amazonía hasta las zonas más alejadas de la sierra, estas aeronaves permanecen listas para responder ante emergencias. Su labor combina tecnología, entrenamiento y asistencia humanitaria, convirtiéndolas en un soporte esencial para conectar a las poblaciones más vulnerables con atención médica y ayuda oportuna.