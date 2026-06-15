Huacho: asesinan a balazos a conductor de colectivo y más de 500 transportistas exigen justicia

La violencia volvió a golpear al sector transporte en Huacho. Carlos Julca Alberca, conductor de una empresa de colectivos que cubría la ruta Huacho-Lima, fue asesinado a balazos dentro de un paradero ubicado frente al terminal terrestre de la ciudad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el atacante ingresó al establecimiento con el pretexto de utilizar los servicios higiénicos. Una vez dentro, sacó un arma de fuego y disparó al menos seis veces contra la víctima antes de huir del lugar.

El crimen ha generado temor entre transportistas y usuarios. Como medida preventiva, la empresa donde trabajaba Julca reforzó sus protocolos de seguridad y comenzó a solicitar la identificación visible de los pasajeros para facilitar cualquier investigación.

MARCHA TRAS ESTE CRIMEN

Tras el asesinato, más de 500 conductores de Huacho, Chancay, Barranca y Lima realizaron una marcha y bloquearon parcialmente la Panamericana Norte para exigir justicia. Los manifestantes también demandaron cambios en las autoridades policiales ante el incremento de la delincuencia y la falta de resultados frente a la criminalidad en la zona.