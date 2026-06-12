Presidente de la República, José María Balcázar, cuestiona el funcionamiento de la Sunedu

El presidente de la nación, José María Balcázar, cuestionó públicamente el desempeño de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en un medio de comunicación, al señalar que la institución “no funciona en la realidad” y que sus labores han tenido escasa trascendencia en el ámbito universitario.

Durante sus declaraciones, Balcázar también criticó el proceso de licenciamiento de universidades, calificándolo como un trámite burocrático. Asimismo, sostuvo que existirían cuestionamientos sobre el perfil profesional de algunos funcionarios de la entidad.

Tras estas afirmaciones, la Sunedu emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones de Balcázar y advirtió sobre un presunto intento de interferencia política en el organismo encargado de supervisar la calidad de la educación superior.

La institución defendió la autonomía de sus decisiones técnicas y anunció que adoptará las acciones necesarias para resguardar su institucionalidad y la continuidad de los procesos de licenciamiento universitario en el país.