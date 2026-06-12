Piura: realizan reconstrucción de asesinato de alcalde de 26 de Octubre

Las autoridades policiales y fiscales realizaron la reconstrucción del asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de 26 de Octubre, en Piura, como parte de las investigaciones para esclarecer el crimen. En la diligencia participó William Tezen, alias ‘Pochola’, quien permanece detenido por su presunta vinculación con el caso.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido habría proporcionado logística, movilidad, equipos de comunicación y alojamiento a la banda criminal que ejecutó el atentado. El recorrido se prolongó por cerca de tres horas e incluyó distintos puntos del distrito, entre ellos los asentamientos humanos San Martín y Nueva Esperanza, además de los alrededores de la municipalidad.

Durante el operativo se utilizaron equipos especializados, como un dron, y participaron peritos antropólogos trasladados desde Lima para reforzar las diligencias técnicas. El coronel Carlos Morales indicó que esta pericia permitirá determinar con mayor precisión la forma y las circunstancias en las que se perpetró el asesinato.

IDENTIFICAN A AUTOR DEL DISPARO

Asimismo, la Policía Nacional informó que el presunto autor material del disparo ya fue identificado mediante registros fílmicos y que se gestionará su detención preliminar, además de una posible requisitoria internacional para evitar que abandone el país. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y establecer la responsabilidad de otros posibles implicados.