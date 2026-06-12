Aparece cocodrilo en playa Los Órganos en Piura

La presencia de un cocodrilo en las aguas del balneario de Los Órganos, en la región Piura, mantuvo en alerta durante varios días a turistas, pescadores y autoridades locales. El inusual avistamiento convirtió a una de las playas más concurridas del norte del país en el escenario de un operativo permanente de vigilancia.

Ante el riesgo que representaba la presencia del animal, personal de la municipalidad y especialistas ambientales realizaron labores de monitoreo para ubicar y capturar al ejemplar de manera segura. Las imágenes difundidas por visitantes mostraban al reptil desplazándose cerca de la orilla, lo que incrementó la preocupación entre los pobladores.

Tras varios días de seguimiento, las autoridades lograron capturar al cocodrilo sin causarle daño. Durante el operativo, los responsables informaron que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud y que sería trasladado a un refugio especializado para recibir el manejo correspondiente.

TRASLADADO A REFUGIO

El animal fue llevado posteriormente a un espacio destinado a la conservación de su especie, donde permanecerá bajo protección. Con esta intervención, la tranquilidad retornó a las playas de Los Órganos, aunque la inesperada aparición del cocodrilo quedará como uno de los hechos más singulares registrados este año en el litoral piurano.