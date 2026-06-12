Presidente de ADEX, César Tello, pide respetar resultados oficiales y priorizar la reactivación económica

El presidente de Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), César Tello, hizo un llamado a respetar el resultado oficial que emita la ONPE y esperar el conteo total de votos antes de proclamar a un ganador. El representante del gremio exportador sostuvo que la institucionalidad debe prevalecer en esta etapa decisiva para el país.

Tello destacó que las exportaciones se han convertido en uno de los principales motores de la economía peruana, al generar empleo formal y divisas. En ese sentido, señaló que el próximo gobierno deberá impulsar políticas que permitan recuperar el ritmo de crecimiento y fortalecer la competitividad nacional.

Asimismo, advirtió que el país enfrenta importantes desafíos, como el impacto del fenómeno El Niño y un contexto internacional complejo que podría afectar sectores clave como la agroexportación, la pesca y la industria. También alertó sobre posibles incrementos en aranceles para productos peruanos en Estados Unidos.

Finalmente, el titular de ADEX consideró que el próximo gobierno debe priorizar la seguridad ciudadana, la infraestructura y la promoción de inversiones para aprovechar el potencial exportador de las regiones. Además, remarcó la necesidad de construir consensos políticos que permitan generar más empleo y bienestar para los peruanos.