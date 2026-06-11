Cancillería defiende cadena de custodia de votos en el extranjero y descarta irregularidades

La Cancillería ratificó la transparencia del proceso electoral en el extranjero y aseguró que la cadena de custodia de las actas y cédulas de votación fue respetada en todo momento, descartando cualquier posibilidad de manipulación.

El pronunciamiento se dio luego de una reunión entre el canciller Carlos Pareja y las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, las cuales señalaron que las votaciones se desarrollaron de manera ordenada y sin irregularidades.

La autoridad explicó que las actas fueron lacradas por los propios miembros de mesa al cierre del escrutinio, lo que impide cualquier alteración sin que esta sea detectada por las autoridades electorales.

Además, destacó la participación de 309 mil 550 peruanos residentes en el extranjero, una cifra superior a la registrada en las elecciones de 2021, cuyos votos serán determinantes en el resultado final de la segunda vuelta presidencial.