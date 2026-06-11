Congreso plantea que adolescentes de 16 y 17 años administren sus propias cuentas bancarias

La Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que permitiría a adolescentes de entre 16 y 17 años abrir y administrar cuentas bancarias de manera independiente, como parte de una estrategia para promover la inclusión financiera.

La propuesta establece que los jóvenes podrán tener una cuenta por entidad financiera y estarán sujetos a límites de uso que serán definidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Según especialistas, la medida busca fomentar la educación financiera desde temprana edad, considerando que gran parte de los aproximadamente 1.5 millones de adolescentes de ese rango etario aún ahorra de manera informal.

El dictamen ha generado opiniones divididas entre padres de familia y expertos, mientras el sistema financiero peruano continúa avanzando en procesos de digitalización e incorporación de nuevas tecnologías para mejorar sus servicios.