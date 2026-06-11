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11/06/2026

Accidentes de tránsito dejan cerca de 1,300 fallecidos en lo que va del año, según MTC

El director de Seguridad Vial del MTC explicó que la principal causa de los siniestros es la imprudencia de los conductores.



La imprudencia al volante continúa siendo una de las principales causas de muerte en las carreteras del país. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y los primeros días de junio se registraron 1,189 accidentes de tránsito que dejaron cerca de 1,300 fallecidos a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de ocho muertes por día.

Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del MTC, explicó que la principal causa de los siniestros es la imprudencia de los conductores, asociada a maniobras peligrosas y distracciones generadas por el uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce. A ello se suman factores como el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

CIFRAS

En Lima Metropolitana se concentra aproximadamente el 50 % de los accidentes de tránsito registrados en el país. Una de las vías con mayor incidencia es la Vía de Evitamiento, donde conductores y peatones advierten sobre constantes riesgos relacionados con la velocidad, maniobras imprudentes y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Después de Lima, las regiones con mayor porcentaje de siniestros viales son Arequipa, con el 6 %, y La Libertad, con el 5 %. Frente a esta situación, el MTC exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a reforzar las acciones de prevención y seguridad vial, con el objetivo de reducir progresivamente el número de accidentes y víctimas en las vías del país.


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