Menor de 11 años muere tras atropello en Trujillo: conductor huyó del lugar

Una menor de 11 años falleció tras ser atropellada por una camioneta en el sector de Alto Trujillo, en un hecho que ha generado consternación entre familiares y vecinos de la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, la niña caminaba junto a su madre y su hermana menor cuando fueron impactadas por un vehículo. Como consecuencia del accidente, la menor perdió la vida, mientras que sus familiares resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

Familiares de la víctima señalaron que la madre permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la hermana menor ya fue dada de alta.

CONDUCTOR FUGA DEL LUGAR

Según versiones preliminares, el conductor habría abandonado el lugar sin prestar auxilio a las víctimas. Sin embargo, un testigo siguió el recorrido de la camioneta y alertó a la Policía Nacional, lo que permitió ubicar posteriormente la unidad involucrada.

Las investigaciones buscan determinar quién conducía el vehículo al momento del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Familiares y vecinos han solicitado que el caso sea esclarecido y que se sancione a los responsables conforme a ley.