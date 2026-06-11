Atacan a balazos camioneta frente a centro comercial de Trujillo: dos personas resultaron heridas

Este mediodía, sicarios atacaron a balazos una camioneta donde viajaba una familia; dos personas resultaron heridas y dos con lesiones de consideración, un hombre y un bebé.

El atentado ocurrió frente al centro comercial El Virrey, ubicado en la cuadra 21 de la avenida España, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

EMPRESARIO MINERO

Fueron tres criminales que se movilizaban en un auto los que dispararon más de 20 veces. Los proyectiles impactaron en distintas partes de la camioneta.

Los heridos fueron llevados en un taxi al hospital Belén, donde quedaron internados. Al lugar llegaron efectivos de la Policía para recabar evidencias.