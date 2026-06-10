Nuevo presidente de EsSalud inicia funciones en medio de cuestionamientos por alta rotación de autoridades

Jaime Moreno Eustaquio inició oficialmente sus funciones como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud. Durante su primer día al frente de la institución, recorrió el Hospital Rebagliati y saludó a pacientes y trabajadores.

Sin embargo, su designación reavivó el debate sobre la inestabilidad en la conducción del Seguro Social. Según especialistas en salud pública, desde el 2021 EsSalud ha tenido 11 presidentes ejecutivos, situación que dificulta la gestión y continuidad de las políticas de atención.

Congresistas y expertos señalaron que las constantes designaciones responderían más a criterios políticos que técnicos, lo que impactaría directamente en la calidad del servicio que reciben más de 12 millones de asegurados.

Moreno cuenta con especialización en salud y experiencia dentro de EsSalud, donde previamente ocupó cargos en las áreas de control, aseguramiento, planeamiento y calidad. Su gestión asumirá el reto de mejorar la atención en una de las instituciones más importantes del sistema de salud peruano.