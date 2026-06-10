Llegaron las últimas actas del extranjero: material electoral de Argentina ya está en manos de la ONPE

Las últimas actas de votación de los peruanos en el extranjero ya llegaron al país. La noche de este miércoles arribó a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1 el material electoral procedente de Buenos Aires, Argentina, bajo estrictas medidas de seguridad.

El cargamento, custodiado por personal de la Cancillería, la Policía Nacional y funcionarios consulares, contiene 233 actas electorales y aproximadamente 32 mil votos, que serán incorporados al conteo oficial en las próximas horas.

Según informó la ONPE, estas actas representan el último material pendiente proveniente del exterior. Tras su recepción y verificación, se iniciará el procesamiento de los votos que contribuirán a definir los resultados finales de la segunda vuelta presidencial.

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La llegada de las últimas actas electorales provenientes del extranjero está cada vez más cerca. Según lo previsto, el material electoral procedente de Buenos Aires, Argentina, arribará a Lima la noche de este miércoles, culminando así el proceso de traslado de votos de los peruanos residentes fuera del país.

Durante las primeras horas del día ya llegaron a la capital valijas diplomáticas procedentes de ciudades como Moscú, Roma, Bilbao y Madrid. Todo el material es trasladado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1 para su procesamiento y contabilización.

Los votos emitidos por los connacionales en el exterior podrían ser determinantes para definir al próximo presidente del Perú. Los funcionarios consulares son los encargados de custodiar las valijas diplomáticas que contienen las actas y demás elementos de sufragio.

Según se conoce, la ONPE ha contabilizado más del 80 % de las actas provenientes del extranjero, aunque más de 120 permanecen observadas. Con la llegada del material desde Argentina, se espera avanzar en el conteo final de una elección que continúa siendo seguida de cerca por todo el país.