Pucallpa: niña lanza el DNI de su madre al río cuando se dirigían a votar

Lo que debía ser un tranquilo viaje hacia el centro de votación terminó en una inesperada anécdota luego de que una menor arrojara al río el documento de identidad de su progenitora.

Una madre de familia vivió un insólito episodio cuando se dirigía a cumplir con su deber cívico en las elecciones. Mientras navegaba por las aguas del río Ucayali rumbo a su centro de votación, decidió registrar el recorrido con su teléfono celular y compartir el momento en redes sociales.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando su pequeña hija tomó el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su madre y, en cuestión de segundos, lo lanzó al río. La mujer reaccionó de inmediato e intentó recuperar el documento, pero sus esfuerzos fueron en vano.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la travesura de la menor. Posteriormente, la madre confirmó que, pese a la búsqueda realizada, no logró rescatar su DNI.

VIDEO SE HIZO VIRAL

La curiosa historia se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la jornada electoral. Entre largas filas y el entusiasmo por participar en los comicios, este incidente recordó que las situaciones más inesperadas también pueden marcar una elección.