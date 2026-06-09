Piura: dictan orden de captura contra regidora en investigación por caso de alcalde asesinado

La investigación por el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, continúa avanzando y ha derivado en una línea de indagación que apunta a una presunta conspiración vinculada al entorno político de la comuna.

En ese contexto, el Poder Judicial ordenó la ubicación y captura de la regidora Patricia Aurelia Niño Febres, quien es investigada por su presunta participación en el crimen ocurrido el pasado 21 de mayo. La medida también alcanza a otras tres personas investigadas por el presunto delito de sicariato, entre ellas quien sería el autor material del asesinato.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el atentado habría estado precedido por acciones de seguimiento y coordinación realizadas por personas cercanas al ámbito político local, lo que refuerza la tesis de una posible motivación relacionada con disputas por el control de la gestión municipal.

Asimismo, las autoridades informaron que cinco investigados afrontan prisión preventiva, mientras que otras cuatro personas cuentan con órdenes de detención preliminar y son buscadas a nivel regional y nacional.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

El caso permanece en etapa de investigación y las autoridades continúan realizando diligencias para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales en el asesinato del burgomaestre. Mientras tanto, la regidora Patricia Niño permanece no habida.