JNE explica cómo se resolverán las más de 1,500 actas observadas de la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindó detalles sobre el tratamiento de las actas observadas tras la segunda vuelta electoral. Hasta el momento, la ONPE ha reportado 1,547 actas observadas, de las cuales 1,138 ya fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su evaluación.

Según explicó Jorge Valdivia, representante del JNE, ya se han formado 1,138 expedientes y emitido 101 pronunciamientos. Además, 13 actas han sido derivadas al nuevo mecanismo de recuento de votos, cuyas audiencias podrían comenzar este viernes.

Las observaciones más frecuentes están relacionadas con falta de firmas, datos incompletos, errores aritméticos, problemas de legibilidad y ausencia de información en las actas. En la mayoría de casos, estas inconsistencias pueden corregirse mediante el cotejo de documentos.

El organismo electoral precisó que las actas ya no serán anuladas por este tipo de observaciones. Cuando no sea posible subsanar el error, se ordenará un recuento de votos. Debido a la carga procesal y al número de actas pendientes por revisar, la proclamación oficial de resultados podría concretarse recién a mediados de julio.