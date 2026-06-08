Chincha: intervienen a cinco personas por presuntas irregularidades con cédulas de votación

Lo que debía ser una jornada marcada por la participación ciudadana terminó generando preocupación en Chincha. La Policía Nacional intervino a cinco personas tras detectarse presuntas irregularidades en cédulas de votación durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Entre los intervenidos figuran tres miembros de mesa, un coordinador de local de votación y un coordinador de mesa. Según las primeras informaciones, se detectaron tres cédulas que ya presentaban marcas al momento de ser revisadas.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, dichas cédulas debían ser anuladas y reemplazadas por disposición de la ONPE. Sin embargo, por circunstancias que aún son materia de investigación, estas habrían permanecido dentro del material electoral utilizado en el proceso.

Tras la detección de la presunta irregularidad, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la intervención policial. Los involucrados fueron trasladados a la División de Criminalística para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades buscan determinar responsabilidades.