Huancayo: celebraban su matrimonio, pero autoridades suspendieron la recepción por vulnerar ley seca

La celebración de una boda en Huancayo fue suspendida por las autoridades debido al presunto incumplimiento de la disposición de Ley Seca vigente durante la jornada electoral de segunda vuelta.

La intervención se produjo luego de que vecinos alertaran a la Policía Nacional y al serenazgo sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en un local donde se desarrollaba la recepción matrimonial.

Ante la presencia de los agentes, la novia explicó que el evento había sido organizado con anticipación y solicitó unos minutos para culminar las actividades y permitir el retiro ordenado de los asistentes.

EVENTO SUSPENDIDO

Asimismo, señaló que desconocía que la fecha de la segunda vuelta electoral coincidiría con la celebración planificada desde hace varios años. Durante la inspección, las autoridades verificaron la presencia de aproximadamente 50 cajas de cerveza en el local. Finalmente, los invitados abandonaron el recinto y la actividad fue suspendida, quedando pendiente su reanudación en una fecha posterior.