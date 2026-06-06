Elecciones 2026: material electoral ya es trasladado a las zonas más alejadas del país

El traslado del material electoral para la segunda vuelta presidencial ya se encuentra en marcha en diversas regiones del país. Desde las islas del lago Titicaca hasta comunidades de la Amazonía, la ONPE ejecuta un amplio operativo logístico para asegurar el desarrollo de los comicios.

En Puno, las ánforas y paquetes electorales fueron enviados por vía lacustre hacia las islas de Amantaní y Taquile, donde funcionarán locales de votación para cientos de electores.

En regiones como Satipo, Bagua, Arequipa y Cusco, el material es movilizado mediante rutas terrestres, aéreas y fluviales para llegar a localidades de difícil acceso antes de la jornada electoral.

Las autoridades informaron que el despliegue continuará durante las próximas horas y esperan culminar la distribución a nivel nacional antes del domingo, cuando los peruanos elegirán a su próximo presidente.