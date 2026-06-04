Detienen a comisario de Pucallpa por presuntos vínculos con organización dedicada al secuestro y extorsión

Agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) detuvieron al capitán PNP Baltazar Camacho Sánchez, comisario de San Fernando, por su presunta participación en una organización criminal dedicada al secuestro y extorsión en la ciudad de Pucallpa.

La intervención se realizó como parte de una investigación fiscal contra la presunta red criminal denominada "Los Charlys de Pucallpa", cuyos integrantes estarían implicados en el secuestro de un mototaxista ocurrido luego de que la víctima retirara 32 mil 500 soles de una entidad bancaria.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, algunos de los involucrados habrían utilizado su condición de efectivos policiales para facilitar el traslado de la víctima e incluso emplear instalaciones oficiales durante el tiempo que permaneció retenida.

MÁS DETENIDOS

Junto al comisario también fue detenido otro policía en actividad. Ambos afrontan una orden de detención preliminar por siete días mientras continúan las diligencias por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y hurto agravado.

Tras conocerse el caso, el jefe de la Región Policial Ucayali, general PNP Manuel Marcelo Centeno Rosales, aseguró que la institución no tolerará conductas ilícitas dentro de sus filas y afirmó que se brindarán todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones.