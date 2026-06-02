Ica: restringen acceso a ocho pabellones de antiguo cementerio por riesgo de colapso

El Ministerio Público advirtió sobre el peligro de colapso que presentan al menos ocho pabellones del antiguo cementerio de Saraja, en Ica, luego de una inspección realizada junto a especialistas de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad Provincial y representantes de la Beneficencia de Ica. Durante la evaluación se identificaron fisuras, grietas, rajaduras y desniveles que comprometen la estabilidad de diversas estructuras.

Según las autoridades, el deterioro se agravó tras el sismo de magnitud 6,1 ocurrido el pasado 19 de mayo, el cual ocasionó daños adicionales en el camposanto e incluso provocó el colapso parcial de uno de los pabellones. Ante esta situación, la Fiscalía exhortó a las instituciones responsables a adoptar medidas urgentes para prevenir accidentes.

El presidente de la Beneficencia Pública de Ica, Carlos Ramos, explicó que gran parte de los daños estaría relacionada con la antigüedad de las edificaciones. Detalló que algunos nichos datan de 1830 y que los especialistas consideran que las estructuras podrían desplomarse en cualquier momento debido al avanzado desgaste de los materiales.

MEDIDA PREVENTIVA

Como medida preventiva, se evalúa restringir el acceso a los pabellones afectados mediante el encintado de las zonas de riesgo, mientras se gestionan los procedimientos administrativos correspondientes. Asimismo, se analiza la demolición de las estructuras más comprometidas para proteger a los visitantes. Entre los casos más críticos figura el pabellón San Benito, donde el reciente sismo destruyó parcialmente cerca de 20 nichos.