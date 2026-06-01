Ministerios de la Mujer e Interior lanzan campaña para ubicar y capturar a feminicidas prófugos

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio del Interior (Mininter) lanzaron una campaña nacional para contribuir a la ubicación y captura de feminicidas prófugos de la justicia. Según las autoridades, actualmente son 31 las personas requeridas por este delito a nivel nacional.

Durante la presentación de la iniciativa, la ministra de la Mujer, Edith Pariona Valer, destacó la coordinación entre ambas instituciones e hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con el paradero de los investigados.

ÚLTIMO CASO

La campaña se desarrolla en un contexto marcado por recientes casos de violencia contra la mujer que han generado conmoción en el país. Entre ellos figura el caso de Zoila Castillo y su hijo de seis años, cuyos cuerpos fueron hallados en una zona rural del distrito de Uchiza, en la provincia de Tocache, región San Martín.

De acuerdo con las investigaciones, Zoila Castillo, de 29 años, viajó el pasado 14 de mayo desde Lima hacia Tarapoto junto a su hijo para encontrarse con Alexis Alcántara. Tras perderse contacto con ambos, se inició una búsqueda que culminó con el hallazgo de los cuerpos, en una operación coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y rondas campesinas.