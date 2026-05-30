Levantan paro agrario: arroceros de San Martín, Huánuco y Piura liberan carreteras

Tras varios días de bloqueos de carreteras, los productores arroceros levantaron su medida de fuerza luego de la publicación del decreto de urgencia que establece medidas para atender la crisis que los afecta.

El decreto publicado recientemente sobre el tema contempla destinar 120 millones de soles para adquirir arroz directamente a los productores y entregarlo a comedores populares y personas vulnerables.

TRANSITÓ SE NORMALIZÓ

La liberación de carreteras se evidenció en las regiones de San Martín, Huánuco y Piura, donde el tránsito de camiones, ómnibus y autos particulares se normalizó, lo que fue saludado por la mayoría de ciudadanos.

La medida esta permitió la llegada de productos de primera necesidad a los mercados, que los últimos días comenzaron a escasear en estas regiones y generaron la preocupación de los comerciantes y amas de casa.