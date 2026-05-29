Identifican a uno de los delincuentes que robó armas a policías en Ica

En Ica, dos suboficiales de la PNP fueron despojados de sus armas de reglamento durante una intervención en el distrito de La Tinguiña. El hecho ocurrió en medio de una semana marcada por la violencia en la región.

Vecinos de la avenida México alertaron sobre la presencia de dos sujetos sospechosos en la zona. Minutos después, dos agentes llegaron para intervenirlos.

Durante el operativo, los delincuentes redujeron a los policías y lograron arrebatarles sus armas de reglamento. Las imágenes del hecho generaron indignación entre la población.

Según versiones preliminares, los efectivos no habrían seguido correctamente el protocolo de intervención policial. Inspectoría ya tomó sus declaraciones.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La ciudadanía exige mayor seguridad tras los recientes hechos violentos registrados en Ica.