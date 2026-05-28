Agricultores de Piura levantan bloqueos y dan tregua al Gobierno

Tras cuatro días de protestas, agricultores de Piura comenzaron a levantar algunos bloqueos y otorgaron una tregua al Gobierno mientras esperan que se oficialicen las medidas anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para atender la crisis del sector.

Como parte de esta flexibilización, se liberó el tránsito en el trébol Piura–Catacaos, una de las principales vías de la región, permitiendo la circulación de vehículos y el restablecimiento parcial del transporte.

PROTESTAS EN OTRAS REGIONES

Sin embargo, las protestas continúan en otras regiones del país. En San Martín, el paro arrocero mantiene bloqueos y restricciones en distintos tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Los manifestantes aseguran que el bajo precio del arroz viene generando pérdidas económicas para los productores.

La Federación Agraria Selva Maestra anunció la ampliación de la medida de protesta y señaló que el kilo de arroz se comercializa entre 0.60 y 0.70 céntimos en molino. Además, cuestionaron la falta de acuerdos concretos tras varias reuniones sostenidas con representantes del Ejecutivo.

En Huánuco, las bases agrarias del distrito de José Crespo y Castillo también ratificaron la continuidad del paro indefinido y calificaron como insuficientes las propuestas planteadas por el Gobierno.