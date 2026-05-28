Precio del arroz se mantiene estable en el mercado mayorista de Santa Anita pese a crisis del producto

En el mercado mayorista de Santa Anita, comerciantes reportaron que el precio del arroz se mantiene estable, pese a la preocupación por una posible alza en este producto básico de la canasta familiar.

Según los vendedores, marcas como Faraón se mantienen en S/20.20, Amán en S/19.50, Pacasmayo en S/18.00, Costeño en S/18.70, mientras que el arroz Caserita incluso habría registrado una ligera baja de S/5.

Asimismo, se descartó un desabastecimiento en la zona, ya que constantemente llegan camiones cargados con sacos de arroz. Sin embargo, en algunos mercados minoristas se habría reportado un incremento de precios de hasta S/4.

Comerciantes señalaron además que el arroz importado presenta precios más competitivos frente al producto nacional, lo que genera diferencias en el mercado y beneficia al consumidor final en algunos casos.