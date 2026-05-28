Trujillo: evalúan 5 años de prisión preventiva para mujer que atropelló a hombre

Este jueves 28 de mayo se realizará la audiencia contra Maricsa Alfaro Cerna, la mujer acusada de atropellar con su camioneta al vigilante Juan Martínez Torres, de 54 años, en la ciudad de Trujillo. El trabajador falleció el pasado 8 de mayo luego de permanecer cinco días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén debido a la gravedad de sus lesiones.

El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad evaluará el pedido del Ministerio Público, que solicita una condena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva por el presunto delito de homicidio culposo. Además, la Fiscalía pidió la inhabilitación definitiva de la licencia de conducir de la acusada y el pago de una reparación civil superior a los S/ 300 mil.

Inicialmente, la Fiscalía investigaba el caso por lesiones culposas y no solicitó prisión preventiva. Sin embargo, tras el fallecimiento del vigilante, el delito fue recalificado a homicidio culposo. Las investigaciones determinaron que la conductora manejaba en estado de ebriedad, pues el examen de dosaje etílico arrojó 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre.

CON LICENCIA VENCIDA

Asimismo, se conoció que Maricsa Alfaro tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2022. Según la Policía Nacional, la mujer permanecía en su vivienda ubicada en la urbanización El Golf durante la última verificación realizada por las autoridades. No obstante, los familiares de la víctima expresaron su preocupación por un eventual peligro de fuga y exigieron que se dicte una medida más severa.