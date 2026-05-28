Realizaron reconstrucción del asesinato del alcalde de 26 de Octubre en Piura

La Policía realiza la reconstrucción del asesinato del alcalde distrital Víctor Hugo Febre, ocurrido la semana pasada en Piura. Las diligencias incluyen el recorrido que habría realizado el detenido que conducía la motocicleta junto al sicario antes del crimen.

Según las investigaciones, el sujeto habría comprado audífonos antes de dirigirse a la vivienda donde el burgomaestre fue asesinado de ocho disparos. Agentes de la Divincri y Criminalística participan en el operativo para esclarecer el caso.

Las autoridades continúan investigando el móvil del crimen, que podría estar relacionado con presuntas extorsiones, temas políticos o corrupción. Además, se indaga la presunta participación de una regidora, mencionada en la declaración inicial de uno de los implicados.

La Fiscalía evalúa nuevas diligencias y posibles órdenes de detención en los próximos días, mientras la regidora señalada aún no ha sido ubicada por las autoridades.