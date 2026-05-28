Tumbes: importan verduras y alimentos desde Ecuador por paro agrario

Ante el paro agrario nacional y los bloqueos de vías que dificultaron el ingreso de alimentos, comerciantes de Tumbes optaron por importar productos desde Ecuador para abastecer los mercados de la zona.

Entre los productos adquiridos figuran papa, tomate, cebolla y zanahoria. Aunque las protestas ya fueron suspendidas en Piura, en Chiclayo aún continúan algunas manifestaciones, afectando el traslado de mercadería hacia Tumbes.

LIGERO INCREMENTO EN PRECIOS

Los comerciantes informaron que algunos productos registraron incrementos de entre 20 y 50 céntimos, especialmente en alimentos como la cebolla, la arveja y la papa. Además, señalaron que durante las últimas horas también se reportó desabastecimiento de pollo y huevos, situación que obligó a buscar productos en mercados ecuatorianos.

Finalmente, indicaron que tras el anuncio de suspensión del paro, ya retomaron coordinación con sus proveedores habituales, quienes les informaron que desde la madrugada llegarían nuevos cargamentos para abastecer nuevamente los mercados locales.