Arequipa: ordenan pensión alimentaria para mujer de 94 años en delicado estado de salud

Una adulta mayor de 94 años obtuvo una pensión alimentaria a su favor luego de que el Poder Judicial ordenara que sus ocho hijos aporten mensualmente S/1.715 para cubrir sus gastos de alimentación, salud y cuidados permanentes.

La medida fue dictada tras una audiencia realizada en el distrito de Characato, en Arequipa, hasta donde se trasladó la jueza Yenny Condori Fernández debido al delicado estado de salud de la mujer, quien permanece postrada en cama y no podía ser movilizada.

Según se informó, solo cuatro de los hijos se hacían cargo voluntariamente del cuidado de su madre, mientras que los otros no contribuían. Tras la diligencia, se acordó que el hijo que actualmente la cuida administrará el monto de la pensión.

AUDIENCIA EN DOMICILIO

El caso generó repercusión por la decisión judicial de realizar la audiencia en el domicilio de la adulta mayor para garantizar su acceso a la justicia y proteger sus derechos.