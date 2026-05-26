Productores de arroz bloquean la Panamericana Norte

Los productores arroceros de Piura radicalizaron su segundo día de paro nacional con el bloqueo de diversas carreteras y vías estratégicas de la región. Los agricultores exigen al Gobierno medidas urgentes frente a la crisis que atraviesa el sector agrario y advierten que podrían iniciar una huelga de hambre si no reciben una pronta respuesta a sus demandas.

El equipo de Exitosa Piura constató que las protestas se intensificaron en el valle del Bajo Piura, donde los manifestantes colocaron piquetes y objetos en las carreteras para impedir el paso de vehículos. La medida de fuerza también se extendió a zonas como Sechura, Catacaos, La Legua, Tambogrande, Sullana y el Alto Piura, con la participación de agricultores de distintos cultivos.

El paro agrario, que se desarrolla a nivel nacional, viene afectando además a regiones como Ica, Arequipa, Junín, Huánuco, La Libertad, Tumbes y Lambayeque. En Chiclayo, varias empresas de transporte suspendieron sus salidas hacia Tarapoto y otros destinos debido al bloqueo de carreteras, mientras que en San Martín y Tumbes continúan cerrados importantes tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry y la Panamericana Norte.

AGRICULTORES QUEBRADOS

Los productores señalan que la caída del precio del arroz, el elevado costo de los fertilizantes, la mano de obra y la competencia desleal por las importaciones están llevando al sector a una situación crítica. Según cifras de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), al menos el 20 % de los agricultores de esa región se encuentra quebrado o seriamente afectado por la crisis económica que golpea al agro peruano.